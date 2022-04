Anne-Lou POUTOT

Actuellement en dernière année d’apprentissage dans le cadre de ma préparation au Master II – Responsable des Ressources Humaines, je suis à la recherche d'opportunités qui me permettraient de lancer ma carrière en ressources humaines.



Mon expérience dans différentes chaînes hôtelière ont développé mon sens du relationnel et du service, ce qui permet de répondre efficacement aux besoins des collaborateurs. Motivée, créative et organisée, j’apprécie le travail d’équipe. Enfin, ma maîtrise de l’anglais me permettra de communiquer dans un contexte international.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion

Gestion administrative

Animation de formations

Communication interne

Formation professionnelle

Service client

Ingénierie de formation

Droit du travail

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Relations sociales

Recrutement