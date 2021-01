Anne-Marie SEGUIN

25 ans d'expérience dans 5 entreprises de types différents- sociétés de service et entreprises clientes- m'ont permis de développer les compétences suivantes :



- La direction et l'intégration de grands projets SI Gestion Client et Finances, notamment autour d'ERP et CRM (SAP ...)



- Le management d'équipes SI



Je suis par ailleurs fortement "orientée client" : l'accompagnement métier de la transformation SI mobilise toutes mes compétences et ma motivation.





Mes compétences :

Delivery services

SAP

Accompagnement du changement

Gestion du changement

Project director

Siebel

Telecom

Delivery management

Customer Relationship

MSA

Secteur public

Team leader

CRM

Systèmes d'information

ERP

Delivery

GOLF

Transformation SI

Business english

Coaching sportif