Blandine DERAM

Psychologue du Travail de formation, suite à l'obtention de mon diplôme, je me suis orientée vers le secteur de l'orientation et de l'insertion.

J'ai ainsi intégré le CIBC Artois-Ternois plusieurs mois afin de me familiariser avec les pratiques de bilans de compétences. Puis j'ai travaillé au CIBC du bassin d'emploi de Lens en qualité de conseillère Bilan durant 1 an 1/2.



Depuis Août 2008 je travaille pour la société Ingeus. J'ai ainsi étoffé mon spectre de compétences avec l'accompagnement de jeunes qui résident en zones urbaines sensibles, tout en maintenant en parallèle l'activité de bilans de compétences auprès de salariés.



Mes compétences :

Bilan de compétences

Bilan de compétence

Bilan de carrière

Bilan de carrière et projet professionnel

Accompagnement individuel

Animation de groupes

Accompagnement à l'emploi

Outplacement

Coaching professionnel

Outplacement individualisé

Psychologue du travail