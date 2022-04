Bruno BAILLY

J’ai commencé à travailler tôt et je connais en profondeur le monde professionnel pour avoir travaillé pendant trente quatre ans au sein d’une des principales banques mondiales : la Bank of America National Association à Paris.



La diminution des coûts des services opérationnelles était l’un de mes objectifs prioritaires et j’ai contribué très énergiquement à la mise en place du projet « Lean Six Sigma » de la banque, afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des processus de traitement des opérations : (négociation avec les prestataires et les fournisseurs, optimisation des traitements des services opérationnels en particulier le service moyens de paiement et de la trésorerie, création de logiciel pour l’amélioration du reporting, mise en place de nouveaux services pour la clientèle …)



Après avoir dirigé pendant treize ans le back-office puis le middle office de la salle des marchés de la banque, j’ai rapidement trouvé ma compétence dans la gestion des opérations de la banque. J'ai amélioré et développé mes aptitudes dans ce domaine au cours des dix dernières années (1997-2007), qui sont mes meilleures années d'expérience professionnelle.

Pendant cette période, j’avais sous ma responsabilité 19 personnes, dans les secteurs les plus diversifiés : services des moyens de paiement & de la trésorerie, de l’IT, de la clientèle, du crédit, et des services généraux.

De plus, je coordonnais les relations des différents services cités ci-dessus de Charlotte - Caroline du Nord – USA, Londres et de Paris (environ 100 associés cadres) : emails, conférence call, vidéo conférence et nombreux déplacements à l’étranger.



Je souhaite aujourd’hui rejoindre une institution financière pour m’impliquer activement dans les activités opérationnelles de celle-ci et participer à l’animation de son réseau de partenaires, mais aussi pour me permettre d'exprimer mes compétences au plus haut niveau.



La diversité des mes relations professionnelles, ont permis d’enrichir mes connaissances tout au long de ma carrière. J’étais le principal interlocuteur en interne de nombreux départements : finance/comptabilité, conformité, auditeurs, ressources humaines, commerciaux et en externe : Clients, Banque de France, FBF, CFONB, ACPR, AMF, CNIL, commissaires aux comptes, fiscalistes, banques de compensation, avocats, brigade financière, prestataires et fournisseurs.



J'ai eu, au cours de ma carrière, à recruter et former de nombreux associés. Mon parcours professionnel m’a permis d’être reconnu comme un manager efficace, créatif, capable de dynamiser et de fédérer des équipes. Mes connaissances et ma longue expérience dans le secteur bancaire à dimension internationale, pourront apporter une contribution significative à un poste de responsable, pour piloter les stratégies opérationnelles et relever les challenges qui seront présentés par la direction de cette institution.



En tant que cadre expérimenté, un poste de Manager de transition serait aussi une solution d’emploi, ma première expérience chez ING Direct France Paris ayant été très positive. Celle-ci m’a permis d'accroître mes connaissances de la banque en ligne et de la banque de détail.



Disponible immédiatement, je suis prêt à saisir toutes les opportunités et alternatives qui s’offriront à moi.



Mes compétences :

Conseil

Services généraux

Optimisation et centralisation

Direction des systèmes d'information

Adaptabilité

AMOA

Gestion de la relation client

Credit management

Gestion de projet

Gestion du risque

Management opérationnel

Relations transverses

Supply Chain Management

Management IT

Connaissance des produits bancaires

Rapports financiers et budget

Lean Six Sigma

Amélioration continue

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Bureautique