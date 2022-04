Christophe CAMPY

Plus de vingt ans passés au sein de grands groupes internationaux du transport et de la logistique, font de moi un professionnel expérimenté de ce secteur. Ce parcours, dont 16 ans en tant que cadre, m’a permis de développer de fortes compétences managériales et la capacité de gérer de gros sites avec des équipes importantes, aussi bien pour le transport routier qu’aérien.

Je maîtrise tous les aspects techniques de la production, comme par exemple, l’élaboration d’une chaîne de tri avec la gestion inhérente du projet.

Je maîtrise aussi les aspects humains, avec la gestion des IRP, la montée en compétence de mes collaborateurs, et le respect du règlement intérieur de l’entreprise et l’application des règles QHSE définies par le groupe.

Enfin, je maîtrise les aspects financiers du site, liés à la production, comme l’intérim, mais aussi budgétaire, avec le contrôle des PNL mensuelle et par exemple la préparation du forecast du budget.

De plus, grâce à ma formation du Lean management, je recherche toujours l’amélioration continue de l’organisation du site, pour mieux servir les clients de l’entreprise, en respectant les valeurs humaines de celle-ci.

Enfin, travailler dans ces grandes sociétés, permet d’apprendre à travailler dans des environnements normés et « procéssés » et de développer une attitude positive face au changement.

Je suis un homme engagé avec une grosse force de travail qui ne se satisfait pas de la routine et qui aime au contraire, relever les défis du quotidien, mais toujours dans le respect de l’autre.



Mes compétences :

Gestion de projet

Leadership

Développement personnel

Développement des compétences

Management

Conduite du changement

Lean management