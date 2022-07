Dutilloy LOUISE

Manager expérimenté de production agroalimentaire, j'optimise le fonctionnement de mes ateliers de fabrication et conditionnement en maîtrisant l'ordonnancement, la gestion du personnel et l'organisation des opérations de maintenance. Garante de la sécurité des hommes, de la qualité produit et du développement des compétences des collaborateurs, j'utilise les outils de l'amélioration continue pour piloter la performance industrielle.



Dynamique, enthousiaste et rigoureuse, je suis une personne de terrain aimant les défis et la diversité des métiers de la production.