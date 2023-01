Fabrice PHILIP

De formation scientifique, j'ai rapidement orienté mes études vers la restauration, métier de passion.

Après un BTS, j'ai souhaité poursuivre un master de management hôtelier afin d'acquérir les connaissances et compétences requises pour évoluer dans ce secteur.

Chargé d'affaires pour la société COGEREST depuis plus de deux ans, ce poste m'a permis de mettre en avant mes qualités de commercial grâce à un excellent sens relationnel interne et externe.

Force de proposition, je suis créatif et fais preuve d'une grande adaptabilité afin de remplir au mieux les missions qui me sont confiées.

J'ai le goût du challenge et le sens des responsabilités, et je me tiens prêt à relever de nouveaux défis professionnels.

Je me tiens à votre disposition pour tout contact ou éventuelle collaboration.



Mes compétences :

Informatique

Finance d'entreprise

Mathématiques

Ressources humaines

Marketing opérationnel

Management

Commercial

Marketing direct

Relation client

Plannification du travail

Contrôle qualité

Réponse aux appels d'offres

Fidélisation client