Jonathan MALECHA

Ingénieur développement technique et commercial dans une société de distribution d'ingrédients techniques et arômes, j’ai en charge le suivi de projets et le développement d'un portefeuille clients / marchés.



Ce poste, que j’occupe depuis 5 ans, couvre à la fois un marché national et international, au travers de la gestion de PME aux comptes globaux et multi-sites, et de distributeurs étrangers. Il m’a par ailleurs permis d’acquérir une vision globale des processus d’une société : achats et sourcing, production, logistique, marketing et communication, négociation et vente en B to B. Riche de mes expériences et de mon diplôme d’ingénieur des industries, je recherche à présent de nouvelles possibilités d’évolution dans ce secteur qui me passionne.



Mes compétences :

Développement commercial

Management

Vente

Ingénieur

Informatique

Communication

Gestion de projet

Agroalimentaire

Négociation

Marketing

Analyse

Arômes

B2B

ingrédients

Commercial