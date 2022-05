Mickaël PAVAUT

« Professionnel sénior dans la restauration événementielle avec de solides connaissances en management et gestion de projet, Mickaël est bercé dès le début de sa carrière par les métiers de services. »



Entre le doux ronronnement des moteurs du Circuit des 24 heures du Mans et le son des cloches en argent du Castel Marie-Louise de La Baule, Mickaël se forme aux arts de la table et aux savoir-faire « traiteur ». Durant 6 années d’école hôtelière, il étudie les techniques et pratiques indispensables pour affirmer sa passion, qu’il confirmera auprès de chefs étoilés de renom.



Après l’obtention d’un MBA, il est repéré par le groupe Sodexo et intègre la direction Prestige de Paris pour assurer le développement et le management de la restauration de tables de président, véritable fleuron haut de gamme du groupe français.



Mickaël décide alors d’associer ses connaissances et sa passion à l’organisation de grands événements sportifs : Coupe du Monde de Rugby 2007, Tour de France Edition 2006 & 2007, Journée Mondiales de la Jeunesse Cologne 2006 , Royal Ascot 2010, Jeux du Pacifique Nouvelle -Calédonie 2011, etc …



D’abord Directeur des opérations, il prend rapidement la direction de projets de grande envergure, où il encadre des équipes pouvant aller jusqu’à 1 000 personnes qui opèrent pour le plaisir de nos papilles.



Dans la catégorie « grand volume » : 600 000 repas pour les athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Vancouver 2010, pas moins de 500 000 spectateurs assis dans les gradins de la Coupe du Monde de Rugby, aux côtés des 20 000 clients corporate de « l’Hospitalité Haut de Gamme » et des 55 000 volontaires à restaurer sur tout le territoire …



D’expériences en expertises, Mickaël partage, ses méthodologies de travail éprouvées, sa large compréhension des attentes et des enjeux de la restauration dans les événements sportifs.



Aujourd’hui, consultant, Mickaël met sa passion et ses connaissances au service des acteurs privés et publics, pour les accompagner dans la gestion de leur projet de restauration.





Mes compétences :

Luxe

Consultant

Sport

Management