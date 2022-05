Olivier MATHIEU

En activité dans le secteur agro-alimentaire depuis 1984, j'ai pu exercé sur des matières premières diverses (Lait, Poisson, Légumes, Fromages ...) dans des entreprises de tailles différentes (PME, groupe international) de culture française et anglo-saxonne pour réaliser, mettre en oeuvre ou implanter :



Sécurité : Taux de fréquence et taux de gravité, équipes autonomes, check listes sécurité, formations sécurité sur les postes de travail, amélioration du comportement.



Organisation : Mise en ligne, Organisation maintenance, Transfert d’activité, Démolition et Reconstruction de site, Démarrage de site, Optimisation des moyens de production, SDI, GMAO et GPAO. Travail sur la mise en place d’équipes autonomes de production. Mise en ligne, gain productivité.



Technique : Amélioration des techniques de production et des rendements. Créations de produits, industrialisation, mise en place d’équipements, mise au point et amélioration de l’existant



Méthodes : QRQC, SMED, 5S, TPM, AMDEC, KAMBAN, KAIZEN, HOSHIN, PDCA, gestion de projets (Gantt, Pert…), Lean Manufacturing, mudra.



Qualité : ISO 9001, IFS, BRC, FSCC22000, Réduction des réclamations, QRQC



Management : Motivation des hommes, Partage d’une ambition commune pour l’entreprise, Réduction des mouvements sociaux, CE, DP, CHSCT, Gestion du changement, Animation de groupes de travail, Animation de formations techniques et économiques. GPEC. Standards d'animations sur le terrain, autonomie encadrée.



Gestion :Réduction du prix de revient, Réduction du coût de transformation, Augmentation des rendements et de la productivité, Diminutions des budgets matière première, consommables et incorporables, des Taux horaires main d’œuvre temporaire.



Environnement entreprise : DDPP, Banques, Assurances, Préfet, Clients, Associations de consommateurs, Ecoles, Services de secours, Syndicats interprofessionnels, Négociation contrats de sous-traitance, Franchisés anglophones …





Mes compétences :

QRQC

BRC

Gantt

TPM

Méthode SMED

PDCA

PERT

IFS

Kaizen