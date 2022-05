Philippe FRANCOIS

25 ans passés dans le secteur de la production industrielle (petite, moyenne, grande série), et de solides compétences en:

- Management de la production

- Organisation industrielle

- Conduite du changement et amélioration continue (QCD, Lean)

- Industrialisation Produit/Process

- Gestion de projets et affaires grands comptes



Mes compétences :

Manufacturing

Gestion de projet

Amélioration continue

Management opérationnel

Pilotage de la performance

Anglais Courant

Développement produit

Gestion de la relation client en B to B

ERP

Certification ISO 9001

Gestion et Pilotage Production

Microsoft Office / Project

Conduite du changement

Lean Manufacturing

ISO 900X Standard

Audit