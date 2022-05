Quentin GARCIA

Le Groupe ec6 accompagne les établissements de santé dans l’audit, le diagnostic et la prise de décision.





sites de production et espaces de restauration hospitaliers.



Approfondir et valider les données opérationnelles, techniques et humaines choisies par le Maître d’Ouvrage pour créer des infrastructures performantes.





Les experts ec6 assoient la phase d'études du scénario retenu autour d'une totale maîtrise des données opérationnelles de la restauration du secteur santé. Ainsi les éléments techniques, humains et économiques sont traités sur la base de données de "terrain" au plus proche de la réalité de la future organisationnelle, afin de limiter toute dérive dans la conduite du projet. Le programme technique détaillé est construit sur ces données afin de permettre à l'équipe de Maîtrise d'Œuvre de livrer des outils de production et de distribution correspondant aux attentes du Maître d'Ouvrage.



L'équipe AMO ec6 : Assister le Maître d'Ouvrage et co-piloter la Maîtrise d'Œuvre jusqu'à la livraison des outils de production et de distribution.







Etude de faisabilité, d’opportunité et de mutualisation dans le cadre de restructuration Identifier les modalités d’évolution des fonctions restauration et hôtellerie





L'évolution de la prise en charge alimentaire des patients et consommateurs implique une nouvelle approche des fonctions restauration et distribution. Les modalités de restructuration sont complexes et chaque possibilité doit être objectivée. Le choix des décideurs doit pouvoir se baser sur la projection des différentes options dans toutes ses composantes.

ec6 propose une approche novatrice dans les voies de restructuration et précise dans la mise au point des scénarii. L'analyse des options d'évolution de la restauration et de la distribution par ec6 : une vision claire des scénarii sur les bases de données projetées précises.



Mes compétences :

Conseil

Autocad

Suivi de chantier

Dao

Bureau d'études

CheF de projet

Restauration

AMO

Dessinateur

Bts

Encaissement

Sketchup

Word/Excel/PowerPoint/Publisher/Access