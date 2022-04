Samia KOUADRI

Après 25 années passées à exercer dans les Directions des Ressources Humaines, j'ai décidé d'accompagner différemment les organisations et les individus. Mes expériences réussies me permettent de maîtriser les prérogatives de la fonction RH et de mettre en œuvre mes compétences multiples dans ce domaine.



















Mes compétences :

Anticipation

Commerciale

Communication

Formation

GRH

Management

Management de transition

Négociation

Paie

Paie GRH

Pragmatisme

Restauration

Restauration commerciale

Restructuration

Gestion des ressources humaines

coaching