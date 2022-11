Séverine FERRAND

J’ai aujourd’hui une parfaite connaissance de l’ensemble des dispositifs de formation ainsi que de leur mode de financement.



Le métier de conseillère :

Auprès des actifs, en tant que conseillère en évolution professionnelle, je les accompagne dans leurs démarches de réflexion et de mise en œuvre des leurs projets.

Des situations parfois difficiles, m’ont permis de développer une bonne approche des relations humaines.



Auprès des entreprises, être force de proposition pour la budgétisation de leurs différents projets de formation et apport de conseils en matière de législation. Divers contextes qui m’ont permis de développer un intérêt pour la veille juridique.



Le métier de gestionnaire :

Le suivi des dossiers de sa constitution jusqu'à sa facturation, m’a parmi de développer des qualités d'organisation et de rigueur.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Diagnostiquer

Conseiller

Evaluer une situation

Préconiser

Organiser

Ingénierie formation

Cif

Formation continue

Gestion de carrière

Ressources humaines