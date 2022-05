Thierry WEBER

Toute entreprise possède trois types de capital :

- le capital client

- le capital humain

- le capital financier.



N'étant ni banquier, ni investisseur, nous nous sommes spécialisés sur le capital client et le capital humain car dans toutes les entreprises dans lesquelles nous sommes intervenus depuis des années, nous avons constaté qu'il y avait toujours des espaces de progression dans ces deux domaines et cela sans investissements démesurés; de surcroit, les résultats suite à notre accompagnement étaient toujours probants.



Certes, nous sommes un petit cabinet de conseil mais nous possédons une expérience riche et diversifiée car nous sommes des consultants seniors; nous connaissons l'entreprise car nous y avons assumés des responsabilités de manager; nos interventions s'appuient sur des méthodes d'optimisation conçues par nos soins; nous sommes pragmatiques.

Notre but est d'aider l'entreprise à progresser et non de l'envahir et d'engranger des honoraires.



Mes compétences :

Création

Création de valeur

Managériale

Optimisation