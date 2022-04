Antoine LAURE

Ayant vécu et en travaillé en Asie et en Europe centrale au cours des 5 dernières années, j’ai pu acquérir une expérience complète et diversifiée sur le plan international. Mes expériences en ventes internationales, dans les achats et en tant que professeur de français ont renforcé mes compétences et ma passion pour la vente, le marketing international, les nouvelles technologies, les Social Media et la communication interculturelle.



En charge du développement commercial chez TS EMEA pour l’Europe et le Moyen-Orient, je poursuis mon intérêt pour le secteur IT en proposant des solutions logicielles et mobiles innovantes pour les sociétés de transport





Mes compétences :

SAP (Module MM), Word, Excel, Powerpoint, Outlook

Achat

Supply chain

International

Logistique