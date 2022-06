Flore CEBOLLADA

Après un cursus de Psychologie du Travail (Master obtenu en 2013), je suis partie une année en Australie et Asie du Sud-est ce qui m'a permis de découvrir de nouveaux points de vue, de nouvelles façon de faire. J'ai également pu améliorer considérablement mon niveau d'Anglais.

Ce challenge m'a permis de dépasser mes limites et d'avoir confiance en mes ressources personnelles.



Aujourd'hui j'ai décidé de créer ma propre structure en tant que Consultante Indépendante en Conseil aux entreprises (de 50 à 300 salariés) et en Formation.

Mes domaines de prédilection étant la Gestion de la Compétence et l'Organisation du Travail.



Mes premières interventions s'articulent autour des obligations actuelles pour les moyennes entreprises (CPF, Egalité Professionnelle, Compte personnel de prévention de la pénibilité, Entretiens professionnels, l'Emploi des Séniors...), ainsi que l'aide à la création de supports fondamentaux comme les Fiches de Postes ou les Grilles d'Entretien professionnel.