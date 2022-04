Jennifer BUNAN

Depuis plus de 15 ans, dans l'hôtellerie haut de gamme J'ai chance d'avoir pu constituer un réseau des meilleurs professionnels du métier et je rencontre chaque jour, des personnes uniques et exceptionnelles.



L'hospitalité, le service et la gastronomie sont mes passions.



Le luxe, la perfection, l'organisation, la magie, l'exceptionnel sont les maîtres mots de ce que je cherche à transmettre...



Mes compétences :

Commercial

Commerciale

Communication

Directeur commercial

Directeur des Ventes

Evénementiel

Events

Gastronomie

Hospitality

Hôtellerie

Luxe

Luxury

Sales

ventes

Vente

Tourisme

Marketing

Management

Développement commercial

Direction commerciale

Recrutement

Formation