Ingénieure agroalimentaire diplômée de l'ESIX (Caen) en 2013, j'ai complété ma formation avec un MAE (Master Management et Administration des Entreprises agroalimentaires), au sein de l'IAE-IGR (Rennes).

J'ai occupé par la suite des fonctions en R&D et en production, plus particulièrement dans l'industrie de la viande et la volaille.



Mes compétences :

Agroalimentaire

International

Marketing

Gestion de projet

R&D

Management

Ordonnancement