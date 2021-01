Gilles CHAMBERT

Responsable opérationnel b2s missionné sur le Centre Interaction Client BMW Group France depuis 2007



Formation atypique

De formation scientifique classique (Bac Scientifique + DEUG + Licence + Maîtrise en Sciences), j'ai personnalisé ma formation universitaire au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris via :

- Un DESS en "Techniques Supérieures de l'Organisation"

- Un MASTER Européen en "Management, Conduite du Changement et conseil en Organisation".



Parcours professionnel

Fort de cette base managériale et RH, j'ai pu exercer pleinement mon activité de Responsable Opérationnel pour de grands opérateurs téléphoniques. Après un léger (mais bel) écart pour une mission de consulting en tant qu'Ingénieur en Organisation à lHôpital Européen Georges POMPIDOU durant plus de 6 mois, je travaille depuis 2007 sur Strasbourg pour le centre dinteraction client BMW Group France, toujours en qualité de Responsable Opérationnel. Une opportunité quant à l'approche professionnelle et à l'exigence absolue de ce client unique (véloce et pro-actif dans son approche B2C, un vrai "savoir-faire")





Bref, une base théorique qui aujourd'hui donne du sens à mon activité professionnelle et inversement...



Mes compétences :

Customer care

Management

Call center

Centre d'appel